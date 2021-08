Einjähriger Bub von Balkon der Großeltern gestürzt

Nachdem seine dreijährige Schwester unbemerkt eine Tür zum Balkon geöffnet hatte, stieg ein Einjähriger in Rohbach-Berg in Oberösterreich auf eine Liege am Balkon seiner Großeltern. Der Bub verlor das Gleichgewicht und stürzte vier Meter in die Tiefe. Er wurde verletzt ins Spital geflogen.