Sturmlauf auf die noch erschwinglichen Gründe

Der Traum vom Eigenheim wird für viele Salzburger unerfüllt bleiben. Zu hoch sind Preise in den vergangenen Jahren gestiegen, zu wenig wurde das Niveau der Gehälter im selben Zeitraum angepasst. Wenn es dann zumindest halbwegs erschwingliche Baugründe gibt, ist klar, dass die Bürger zuschlagen wollen – so auch in Seekirchen. Gerade einmal acht Baugründe gab es nun bei einem Baulandsicherungsmodell an der Grenze zu Obertrum in der Nähe des Kothhäusl. „Da es 185 Bewerber gab, müssen wir 176 vorerst enttäuschen“, berichtet Stadtchef Konrad Pieringer. Da wird die Vergabe auch für die Gemeinde zu einem Spießrutenlauf. „Wir wollen größte Transparenz und haben daher das ganze Verfahren unter notarieller Aufsicht gestellt“, sagt Pieringer. Für ihn ist klar, dass eine Gemeinde immer als Verlierer vom Platz geht, weil weit mehr Menschen enttäuscht als glücklich gemacht werden.