Blick in grüne Zukunft der blau-gelben Wälder

Unbarmherzig hat sich der heimtückische Borkenkäfer in die Fichten im Waldviertel, aber auch im Voralpenland südlich der Donau gefressen. Längst sind die Bundesforste zu Neupflanzungen ausgerückt. Bei Führungen in den noch grünen Tann zeigen die Experten, wie der Wald in NÖ in 100 Jahren aussehen könnte.