Fischer wird als Tierquäler vor Gericht stehen

Auch streng geschützte Tiere

Mit einem Gewehr soll der in Scharnstein lebende Mann in seinem Fischereirevier entlang des Almflusses auch streng geschützte Tiere abgeschossen haben. Angeblich aus Angst, dass diese den Fischen zu nahe kommen könnten. Ein anonymes Schreiben samt Fotos an den WWF-Wien brachte den Fall ins Rollen. „Bei den Ermittlungen ist es gelungen, dem Mann die Tötung von zumindest vier Gänsesägern und drei Fischottern nachzuweisen“, bestätigt Silke Enzlmüller, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels.