Diskussion nach illegaler Jagd eines Fischers

„Ökologischer Zustand ist schuld“

„OÖ Krone“: Herr Ende, was sagen Sie zum Vorwurf von Fischern, dass Otter, Kormorane und Reiher den Fischbestand dramatisch reduzieren?

Lucas Ende: Ich bin mir schon im Klaren darüber, dass die Situation gerade an den Flüssen für viele Fischer sehr frustrierend ist. Doch das hat vor allem mit dem schlechten ökologischen Zustand dieser Gewässer zu tun, die stark verbaut und begradigt worden sind und den Fischen keinen guten Lebensraum mehr bieten können. Die Äsche beispielsweise leidet am stärksten darunter.