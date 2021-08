Peris ist weg! Aich/Dob wieder auf Trainersuche

Bitter! Am Montag traf der neue Trainer Ratko Peris in Bleiburg ein, am Mittwoch ging‘s zum Teambuilding gemeinsam auf die Petzen. Dann aber wollte der Kroate vor Vertragsstart am 1. September wieder weg, fuhr bereits heim nach Kroatien. Jetzt muss beim Unterkärntner Volleyball-Klub schnellstmöglich ein Ersatz her.