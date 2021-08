Action-Legende Sonny Chiba an Corona gestorben

Der japanische Kampfsportler und Actionfilm-Darsteller Sonny Chiba ist tot. Chiba, der unter anderem einen Auftritt in Quentin Tarantinos Actionfilm „Kill Bill - Volume 1“ hatte, starb im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion, wie sein Agent Timothy Beal am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. „Sonny ist gestern an Covid-19 gestorben.“ Beal sprach von „tragischen Nachrichten“: „Er war ein großartiger Freund und unglaublicher Klient. So ein bescheidener, warmherziger und freundlicher Mann.“