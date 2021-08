Land fordert fünf weitere MR-Geräte für Regionen

Gesprächsbereit

So ein Modell der Zusammenarbeit habe sich am Krankenhaus Rohrbach bereits sehr bewährt, betont Haberlander. An wen richtet sich die Forderung, die von Franz Harnoncourt (Landes-Gesundheitsholding) und Peter Ausweger (Ordensspitäler) mitgetragen wird? An die Österreichische Gesundheitskasse in Wien. Diese zeigte sich in einer ersten Reaktion für Gespräche offen. Im Österreichschnitt teilen sich 50.800 Menschen ein MR-Gerät, in Oberösterreich sind es 64.795, in Wien nur 43.346.Das Land OÖ würde an den MR-Geräten und Bauten dafür mitzahlen.