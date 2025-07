Neues Update: KI hatte Anweisung „ehrlich“ zu sein

In mehreren Einträgen auf dem offiziellen Grok-Konto im Onlinedienst X wurde nun am Samstag auf Programmierungsprobleme verwiesen. So sei die KI angewiesen worden, „ehrlich“ zu sein. Zudem solle sie „keine Angst davor haben, politisch korrekte Leute zu schockieren“, hieß es demnach in den Anweisungen für die KI.