Mississippi: Cluster sorgt für Schulschließungen 

Am Wochenende war das 13-jährige Mädchen an den Folgen ihrer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Die Schulband, bei der Mkayla Mitglied war, ließ ihrer Trauer auf Facebook freien Lauf. „Sie war die perfekte Schülerin. Jeder Schüler liebte sie und wollte 30 mehr von ihrer Sorte“, heißt es in dem Posting.