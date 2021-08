Frau (87) kippt in 50 cm tiefen Teich: bewusstlos!

Eine 87-Jährige kippte am Montag gegen 15.50 Uhr in Obertilliach in einen Teich. Der künstlich angelegte Teich wurde wegen Instandsetzungsarbeiten von ihrem Sohn (50) auf der ursprünglichen Lage etwas zur Seite gehoben. Als die Frau nun den Steg betrat, kippte sie samt diesen in das ca. 50 cm tiefe Wasser.