Corona-Folgen: 334 Millionen neue Schulden

Ausgeglichene acht Jahre nun ein Vorteil

LH Günther Platter sieht insgesamt keinen Grund zur Sorge: „Tirol hat seit dem Jahr 2012 zuletzt achtmal in Folge ein Nulldefizit erreicht. Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und mit Disziplin sowie Sparsamkeit den niedrigsten Schuldenstand aller Bundesländer aufgewiesen.“ Das Motto „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ werde nun belohnt. Platter: „Diese solide Ausgangslage kam uns in der Corona-Pandemie zugute und wir konnten konjunkturbelebende Sofortmaßnahmen ergreifen. Klar ist auch, dass wir ohne Pandemie weiterhin keine neuen Schulden gehabt hätten.“