Schwere Unfälle bei Radtouren am Berg

Schlagloch war fatal

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag in Fieberbrunn: Eine Deutsche (30) geriet auf dem Panoramaweg von Leogang nach Fieberbrunn in ein Schlagloch und stürzte über die Lenkstange auf die Schotterstraße. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Notarzthubschrauber flog sie in das Krankenhaus St. Johann.