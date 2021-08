Pentagon: Afghanischer Armee fehlt Wille zum Kampf

Kabul nicht in „unmittelbarer Gefahr“

Mehr als die Hälfte der Provinzhauptstädte sind inzwischen in der Hand der Taliban. Die Hauptstadt Kabul selbst sei aber nicht in „unmittelbarer Gefahr“, so Pentagon-Sprecher Kirby. Derzeit sei die Lage ruhig. Angesichts der dramatischen Gebietsgewinne der islamistischen Terrorgruppe bereiten sich die USA aber auch auf einen möglichen Fall Kabuls vor. Rund 3000 Soldaten werden laut Kirby „vorübergehend“ eingeflogen, um beim Abzug von Mitarbeitern der US-Botschaft zu helfen. Etwa 5000 weitere Soldaten werden zudem im Nahen Osten stationiert, um als mögliche Verstärkung bereitzustehen.