Sicherheitskräfte fliehen scharenweise vor Taliban

Taliban wollen „Islamisches Emirat Afghanistan“ errichten

Am Samstag waren bereits zwei weitere kleine Provinzhauptstädte im Osten - Asadabad in Kunar und Sharana in Paktika im Südosten - kampflos an die Taliban gegangen. Die Aufständischen wollen ein „Islamisches Emirat Afghanistan“ errichten, so wie schon vor dem Einmarsch der US-Truppen im Jahr 2001.