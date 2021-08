Afghanistan: Taliban-Sieg scheint unausweichlich

Was lief bei den afghanischen Streitkräften schief?

Es ist ein dankbares Thema für den Streit unter Experten, möglicherweise noch auf Jahrzehnte hinaus: Was eigentlich lief bei den afghanischen Sicherheitskräften schief? Da ist von Korruption die Rede und einem Mangel an Willen zum Kampf. Die US-Regierung hat selbst Jahr für Jahr Berichte herausgegeben, in denen die Korruption in den afghanischen Sicherheitskräften dokumentiert wurde. Kommandeure kassierten das Geld, das für die Soldaten ihrer Einheit bestimmt war, verkauften Waffen auf dem Schwarzmarkt und gaben die Zahl der Soldaten in ihrer Einheit falsch an.