Sex zu echt: Valve warf Aufreißer-Spiel von Steam

„Super Seducer 3“ ist eine Dating-Simulation des spanischen Entwicklers und selbsternannten Aufriss-Künstlers Richard La Ruina. In dem Spiel buhlt der Spieler in Multiple-Choice-Dialogen um die Gunst von Frauen und versucht, sein Gegenüber ins Bett zu bekommen. Untermalt ist das mit pikanten Realfilm-Szenen - und an denen stört sich Steam-Betreiber Valve.