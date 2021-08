Lena Hoschek: Neue Kollektion feiert Biedermeier

Lena Hoscheks Herbst/Winter Kollektion 21/22, die den Namen Biedermeier trägt, ist eine Hommage an eine Zeit, in der Einengung den inneren Drang zur Freiheit nährte. Die Designerin spielt gekonnt das reizvolle Spiel mit Spannungen und Gegensätzen und regt mit dem vermeintlich „biederen“ Geist und die Fantasie an.