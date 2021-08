„Fachmann“ stahl E-Bike von Heck eines Autos

Der bislang unbekannte Täter machte sich Donnerstag zwischen 13.15 und 14.30 Uhr in Breitenwang, Ortsteil Plansee, an die Arbeit. Vom Heckträger eines auf einem Parkplatz abgestellten Pkw stahl er ein E-Bike samt eines Teiles des angebrachten Fahrradträgers. Der offenbar handwerklich recht geschickte Ganove demontierte den oberen Teil des Trägers ab und durchtrennte auch noch ein zusätzlich angebrachtes Vorhängeschloss. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag - also mehrere tausend Euro.