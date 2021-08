US-Gesetzesentwurf nimmt App-Stores ins Visier

„Wichtiger Schritt“

Beifall für den Gesetzesentwurf gab es dagegen - wenig überraschend - von der Coalition for App Fairness, einem Bündnis von App-Entwicklern, dem neben Epic Games auch der Musikstreaming-Marktführer Spotify und der Tinder-Betreiber Match angehören. In einer Erklärung bezeichnete die Vereinigung den Open App Markets Acts als wichtigen Schritt, „um große Technologieunternehmen für Praktiken zur Verantwortung zu ziehen, die den Wettbewerb um Entwickler in den USA und auf der ganzen Welt ersticken.“