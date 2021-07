Delta-Variante ist so ansteckend wie Windpocken

Die Delta-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 ist offenbar für schwerere Covid-19-Krankheitsverläufe verantwortlich als frühere Varianten - und sie verbreitet sich so leicht wie die sehr ansteckenden Windpocken. Das ist die Kernaussage eines internen Dokumentes der US-Seuchenbehörde CDC. Man müsse anerkennen, „dass sich der Krieg verändert hat“, heißt es in dem Papier, in dem die Behörde noch nicht offiziell veröffentlichte Daten zum Infektionsgeschehen in den Staaten analysiert hat.