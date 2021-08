„Müssen uns vorbereiten auf anstrengenden Herbst“

Ansteckung trotz Impfung, aber milderer Verlauf

Die entscheidende Maßnahme, im Kampf gegen die Pandemie, sei nach wie vor die Impfung, auch wenn es darüber immer wieder Diskussionen bezüglich möglicher Durchbruchs-Infektionen gebe, so Steininger. „Ja diese Fälle (Anm. d. Red.: eine Coronainfektion trotz Impfung) gibt es leider, aber die verlaufen in der Regel milde.“ Auch in anderen Ländern habe man gesehen, dass die Corona-Infektionszahlen trotz Impfung steigen. „Aber man hat auch gesehen, dass schwere Verläufe so selten sind, dass Krankenhausbetten nicht überbelastet sind.“