Corona-Tests bleiben kostenlos - zumindest vorerst

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sprach am Dienstag ein Machtwort in der Debatte um das mögliche Aus für kostenlose Corona-Tests. Diese sollen zumindest im Sommer auch weiterhin gratis möglich sein. Im Herbst werde man die Lage erneut bewerten, so der Minister. Vage zeigte sich Mückstein, was etwaige Nachteile für Ungeimpfte betrifft - er setzt hier vorerst noch auf die Eigenmotivation.