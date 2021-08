Darum werden Neuwagen jetzt deutlich teurer

Aufgrund der Nachschubprobleme bei Halbleitern stockt derzeit weltweit die Neuwagenproduktion. Das Angebot an frisch produzierten Fahrzeugen ist also begrenzt, gleichzeitig ist die Kundschaft in Kauflaune. Die Folge ist klar: Die Preise steigen, europaweit. Und zwar um bis zu zehn Prozent, wie eine Untersuchung der Kreditversicherung Acredia und Euler Hermes besagt.