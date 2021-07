Schon jeder zehnte Neuwagen fährt mit Strom

Bei den Neuzulassungen von E-Pkw wurden in der Steiermark im ersten Halbjahr neue Rekordwerte erreicht: 2077 Pkw, die ausschließlich mit Strom fahren, wurden neu zugelassen. Die Anzahl der neuen E-Pkw hat sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 verdreifacht, mit 10,6 Prozent Anteil an den Pkw-Neuzulassungen haben die E-Pkw erstmals die Zehn-Prozent-Marke übersprungen, macht der VCÖ aufmerksam. Während die Zahl der neuzugelassenen E-Pkw in der Steiermark um fast 1500 gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 gestiegen ist, ist die Zahl der neuen Diesel-Pkw um rund 950 gesunken.