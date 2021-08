13 Corona-Infizierte nach einer Tennis-Feier

Ein Fest des örtlichen Tennisclubs dürfte den Beteiligten in St. Martin am Tennengebirge in Salzburg wohl noch länger in Erinnerung bleiben. So haben sich Ende Juli bei der Feier bis dato 13 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Von wem die Infektion ausgegangen ist, konnte nicht ermittelt werden, einen PCR-Test mussten alle Beteiligten machen. Ob die 13 Infizierten schon Endstand bedeuten, ist unklar.