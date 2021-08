Große Suchaktionen nach Party am Fluss

Bange Momente für Familie und Freunde des 20-jährigen Vermissten. Nachdem es am Dienstag zu einer ersten Suchaktion entlang der Leitha gekommen war, wurde diese am Mittwoch mit verstärkten Kräften fortgesetzt. Mehr als 40 Helfer sowie 20 Rettungshunde beteiligten sich, laut Polizeibericht, daran. Bei dem vermissten Mann soll es sich nach ersten Informationen um einen Burschen aus dem burgenländischen Bezirk Neusiedl am See handeln.