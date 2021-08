Die „Krone“ lädt zum Wandern nach Kitzbühel

Wanderlustige aufgepasst! Am „Krone“-Wandertag bieten wir Ihnen zusammen mit KitzSki wieder ein unvergleichliches Programm an. Bringen Sie dazu einfach den ausgeschnittenen Coupon (unten) zum Wandertag mit. Er kann dann an der Kasse der Hahnenkammbahn Talstation in Kitzbühel gegen ein vergünstigtes Ticket eingetauscht werden.