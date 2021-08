Zu schnell: Autolenker (20) raste in Schaufenster

In St. Johann in Tirol auf der B164 in Fahrtrichtung Salzburg unterschätzte der Türke vermutlich aufgrund seines Tempos die vor ihm liegende Rechtskurve und prallte daraufhin zunächst gegen eine dort befindliche Steinmauer. Das Fahrzeug steuerte in weiterer Folge direkt auf das Schaufenster eines Geschäfts zu. Ein Unfall war nicht mehr zu verhindern.