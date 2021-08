ORF-Wahl: Grüne ziehen mit Koalitionspartner mit

Die beiden Regierungsparteien ziehen bei der am Dienstag anstehenden Wahl des neuen ORF-Generaldirektors an einem Strang. Nach informellen Gesprächen zwischen Türkis und Grün am Wochenende dürfte der ÖVP-Wunschkandidat Roland Weißmann mit deutlicher Unterstützung rechnen können. Davon dürfte auch der kleine Koalitionspartner mit zwei Direktorenposten profitieren.