ORF-Wahl: Was die Bewerber im Internet vorhaben

Weißmann strebt „hybrides Unternehmen“ an

Weißmann kündigt in seinem Konzept an, den ORF in ein digitales Unternehmen transformieren zu wollen. „Ziel ist ein hybrides Unternehmen, wir werden die linearen Kanäle weiterentwickeln und digitale Plattformen neu aufbauen“. Das Zeitbudget vieler Medienkonsumenten verlagere sich zusehends in Richtung Social-Media-und Streaming-Plattformen. „Der ORF hat in diesem Bereich abseits von TVthek und ZIB100 wenig zu bieten“, bemängelt Weißmann. Um das zu ändern, will er eine Social-Media-Strategie erarbeiten und die Aktivitäten in den sozialen Medien „massiv ausbauen“. Geplant ist dabei, die User auf Drittplattformen anzusprechen und diese im nächsten Schritt auf ORF-Plattformen zu leiten.