Das war immer so

Und so viel lässt sich schon sagen: In der Nachkriegsgeschichte des Senders hat sich auch unter dem jüngsten Kanzler der Zweiten Republik und mit grüner Beteiligung die Einstellung der Politik zu Freiheit und Unabhängigkeit nicht geändert. Die einen streben die Ausweitung der Kontrollzone an, die anderen lassen sich mit ein paar Posten abspeisen.