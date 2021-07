ORF-Wahl: Leichtfried warnt vor „Orbanisierung“

Lob für Wrabetz, kein Kommentar zu Totzauer

Am amtierenden ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, der erneut für den ORF-Chefsessel kandidiert, schätzt Leichtfried dessen langjährige Erfahrung und nachweisbare Erfolge. „Der ORF hat gerade in den letzten eineinhalb Jahren, in der Corona-Krise, beweisen können, wozu es öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio braucht.“