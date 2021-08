Vor Neuwahl: Politgetöse um ORF-Chef immer lauter

Am Dienstag wird der neue ORF-Chef durch den Stiftungsrat bestellt, in dem die ÖVP die Mehrheit hat. Gegen deren favorisierten Kandidaten, ORF-Vizefinanzdirektor Roland Weißmann, reitet Amtsinhaber Alexander Wrabetz scharfe Attacken: Dieser würde allein auf Anweisung des Medienbeauftragten im Kanzleramt, Gerald Fleischmann, in das für die Politik seit umkämpfte Amt gehoben werden, wie er in der PULS-24-Elefantenrunden betonte. Damit weckte er Erinnerungen an die Maßanfertigungs-Bestellung von ÖBAG-Chef Thomas Schmid.