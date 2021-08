Raus aus der Komfortzone

Performen müssen diese Athleten aber am Tag X natürlich wie Athleten ohne ÖSV-Kaderstatus auch selbst. Letztere können sich jedoch vor einer internen Quali für den Weltcup-Auftakt in Sölden zum Beispiel nicht mit den Teamkollegen messen, sich nicht den Trainern und Entscheidungsträgern vorab präsentieren. Oft ist es die eine Chance, deren Ausgang über die nächsten Wochen und Monate entscheidet. Die Form passte letztes Jahr, aber als es drauf ankam, lieferte Daniel nicht ab. „Ich bin am Gesamtdruck, der Gesamtsituation gescheitert“, erzählt er in unserem Interview. Und das kann ich nur zu gut nachvollziehen. Jedem Sponsor, jedem einzelnen Unterstützer und natürlich auch der eigenen Familie will man etwas zurückgeben. Und auch sich selbst will man zeigen, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Da soll noch ein Mentaltrainer sagen, man solle sich doch keinen Druck auferlegen.