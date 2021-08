„Dann ist die Frage zu stellen, wie es weitergeht“

Ich weiß, dass ich die ganze Saison über - rein vom Speed - konkurrenzfähig war. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich an der Gesamtsituation gescheitert bin. Ich war nicht im Stande völlig befreit zu fahren. Unterbewusst war der Gedanke da: „Mach es für die Anderen“. Für meine Eltern, meinen Trainer, meine Sponsoren, die Leute - insgesamt über 100 - die mein Crowdfunding unterstützt haben. Die sollten alles wieder zurückbekommen. Es ist nett, wenn ich so denke. Aber eigentlich geht es immer noch um mich. Ich mache den Sport für mich und das kam in einer Analyse mit meinem Mentaltrainer nach der verpassten Quali für den Weltcupauftakt in Sölden ganz klar heraus. Jetzt geht es darum, mir selbst zu beweisen, dass ich am Tag X das abrufen kann, was ich will und kann.