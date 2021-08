Auf Tirol rollt eine neue Flüchtlingswelle zu

„Krone“: Herr Kohler, wenn Sie an Ihren Start zurückdenken, was blieb in Erinnerung?

Edelbert Kohler: Die Corona-Anfangszeit kann man sicher Chaos-Phase nennen. Da ging es Schlag auf Schlag. Kontrollen an den Grenzen. Personal und Infrastruktur am Brenner auffahren. Ich weiß bis heute nicht, wie wir das in zwei Tagen geschafft haben. Wir haben sämtliches Personal dafür gebraucht. Das ging nur deshalb, weil es sofort eine Urlaubssperre gab und alle Aufgaben, wie etwa im Bereich Verkehr oder Kriminalität, in den Hintergrund rückten. Wenn ich es so sagen darf: Es waren ja aufgrund der Ausgangssperren die Gauner auch im Homeoffice.