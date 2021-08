E-Bike-Ausweichmanöver endete im Krankenhaus

Am Sonntag um 9.15 Uhr fuhr ein 59-jährige Villacherin mit ihrem E-Bike die Ossiacher Seeuferstraße von Villach kommend in Richtung Bodensdorf. In Annenheim fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Pkw in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus einer Hauseinfahrt heraus. Aufgrund dessen lenkte die 59-Jährige ihr E-Bike vorsichtshalber nach links, und kollidierte mit dem links neben ihr fahrenden 63-jährigen Ehegatten.