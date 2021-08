Kreative Sorten aus „kuhlem Bauerneis“ im Gailtal

Begonnen hat alles im Jahr 2016

Die Neuwirths suchten nach einem Nischenprodukt zur Direktvermarktung. In einer Fachzeitschrift stieß man auf das Eis. „Wir haben uns zunächst schlau gemacht, was man alles braucht. Ich habe dann einen Kurs in einer Eisfachschule absolviert und danach die erste Maschine bestellt“, schildert Neuwirth. Erste Abnehmer waren Gasthäuser aus der Region.