Zufällig vorbeifahrender Notarzt als Lebensretter

Ein 29-Jähriger aus Klagenfurt war gerade in Richtung Steiermark unterwegs. Plötzlich kam er von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 70 Meter in eine Wiese, hob bei einer aufsteigenden Straßenböschung ab, sprang über diese Gemeindestraße und kam anschließend am Straßenbankett zu liegen. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt.