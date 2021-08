Seit 2016: Drei Kinder bei Unfällen getötet

Im Bezirk Schwaz mussten zwei tote Kinder bei Verkehrsunfällen beklagt werden, im Bezirk Kufstein eines. Im selben Zeitraum wurden mehr als 1500 Kinder bis 14 Jahre in ganz Tirol verletzt. Das zeigt eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Der VCO fordert deshalb in Wohngebieten sowie im Umfeld von Schulen oder Spielplätzen eine Verkehrsberuhigung. Im aktuellen Verkehrssystem werde auf die Schwächsten zu wenig Rücksicht genommen. Bewegungsmangel sei außerdem ein zunehmendes Problem. „Eine Verkehrsplanung, die das Gehen und Radfahren fördert, ermöglicht es, tägliche Bewegung in den Alltag zu integrieren“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.