Ausbau für schnelles Netz zog sich 6 Jahre

Gebot der Stunde

„Jeder Kilometer Glasfaserleitung, der in Oberösterreich errichtet wird, ist ein Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit des Landes“,meint Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Die Nachdotierung der Fördergelder sei ein Gebot der Stunde. Ansonsten wären fertig geplante, sofort realisierbare Projekte in vielen Gemeinden auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegen. So können fast 160 Kilometer neue Glasfaserleitungen errichtet werden.