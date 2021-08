Mit neuer Mentalität gegen den alten Verein

Auch Berger selber fühlt sich jetzt so richtig wohl, in seiner zweiten Saison für die Grün-Weißen - den Transfer von Liefering nach Lustenau vor eineinhalb Jahren bereut er keineswegs. „Nach dem Wechsel war ich erst lange verletzt und habe mir darum mit der Integration schwergetan - ich war eben nicht so oft bei der Mannschaft“, erzählt er, „jetzt habe ich mich aber reingearbeitet - und habe einfach nur Spaß am Kicken.“