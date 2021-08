„Alle sprechen mich auf das Werbevideo an“

Während die Stadtgranden nach wie vor kein gutes Haar am neuen Linz Tourismus-Clip lassen, zieht dieser immer weitere Kreise. Donnerstag zählte er bereits mehr als 90.000 Aufrufe und unzählige Kommentare von Usern aus dem In- und Ausland. Mit dem Video begeistert man vor allem Jugendliche weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die provokante Werbung kommt an. Vorweg: Der Linz Tourismus hat diese Art Kampagne zwar für sich entdeckt – aber nicht erfunden. Vorreiter waren die Berliner Verkehrsbetriebe, die mit solchen Clips schon deutschlandweit polarisierten.