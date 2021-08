Eigenwilliges Linz-Video erhitzt die Politgemüter

„Es ist höchste Zeit für Ablöse des Tourismusdirektors“

Ganz anders die Meinung der Politik. Für FP-Stadtvize Markus Hein gleicht der Spot einer Farce: „Es bildet in keiner Weise meine Heimatstadt ab, wie ich sie kenne. Linz wird weitgehend als negativ und unfreundlich dargestellt. Es ist höchste Zeit für die Ablöse von Tourismusdirektor Georg Steiner.“ Auch SP-Stadtchef Klaus Luger lässt kein gutes Haar am Clip: „Ich finde ihn hochgradig misslungen. Das konterkariert die Bemühungen der Stadt, sich modern, zukunftsorientiert und grün zu positionieren.“ Was Luger sauer aufstößt, sei vor allem Steiners Alleingang. Der -auf diesen Umstand von der „Krone“ angesprochen - meint: „Jürgen Tröbinger von der Stadtkommunikation habe ich das Video gezeigt, beim Bürgermeister war leider kurzfristig kein Termin zu bekommen.“ Steiner sei bewusst, dass der Spot nicht jedem gefällt. „Wir wollten herausarbeiten, wie vielfältig Linz ist, eine Portion Humor und Augenzwinkern sind natürlich auch dabei.“ Fakt: Seit langem sorgte keine Tourismuskampagne mehr für so viel Wirbel.