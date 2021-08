Polnischer Lkw auf Autobahn A5 war Schrott

Gegen 9.10 Uhr war die Reise für den ukrainischen Lenker in dem Sattelschlepper aus Polen zu Ende. Polizisten, die mit Technikern des Landes Lkw-Überprüfungen auf dem Verkehrskontrollplatz Schrick durchführten, bemerkten, dass an einer Anhängerachse des Gespanns, das in Richtung Brünn unterwegs war, ein Rad fehlte. Sofort wurde der Lkw-Zug gestoppt. Bei der genaueren Kontrolle stiegen den Experten die Grausbirnen auf: Reifen wiesen ein Profil von 0 Millimetern auf, Bremsbeläge waren verschlissen, ebenso Radlager des Anhängers, die Bremswirkung auf einer Anhängerachse war gleich null und der Querrahmen an mehreren Stellen durchgerostet.