Eugendorf erneut der große Gejagte

Die Sorgenkinder: Da es in diesem Jahr in keiner Unterhaus-Liga einen Absteiger geben wird, müssen sich die Kellerkinder keine Sorgen machen. Puch wird aber wohl auch heuer nur eine Nebenrolle spielen. Die Tennengauer waren in den vergangenen Spielzeiten immer ganz unten zu finden, haben sich nun in der Führungsetage neu aufgestellt. Spannend zu verfolgen ist auch der Umbruch in Neumarkt. Die Wallerseer blamierten sich in der ersten Cup-Runde, müssen sich erst finden. „Wir brauchen noch Zeit“, weiß Obmann Michael Thalhammer.