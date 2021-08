Benzin statt Diesel: Mercedes brannte lichterloh

Was für ein bitteres und schlussendlich sündteures Versehen! Unweit der Grenze zu Vorarlberg geriet am frühen Mittwochabend auf der Schweizer Autobahn A1 ein silberner Mercedes S-Klasse in Vollbrand. Während sich der Fahrer retten konnte, brannte sein Fahrzeug komplett aus. Die Brandursache: Der Mann hat den falschen Treibstoff getankt.