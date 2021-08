Vom strömenden Regen hinein in den Wahlkampf

Türkis war eher „out“

Auffallend wenige Teilnehmer streiften sich etwas Türkises über. Zwischendurch ließ sich Stelzer sogar zu einem kleinen Seitenhieb in Richtung Kurz-ÖVP in Zusammenhang mit den Chatprotokollen der türkisen Bundespolitiker hinreißen. „Ich schreibe auch WhatsApp-Nachrichten. Meine Inhalte darf man aber lesen“, ließ er die Wandergruppe wissen. Er habe etwa Leichtathletik-Ass Lukas Weißhaidinger am Tag vor dem Gewinn von Olympia-Bronze alles Gute per WhatsApp gewünscht. Als Dank erhielt er von Leichtathletik-Verbandsboss Günther Weidlinger eine von Weißhaidinger signierte Diskus-Scheibe.