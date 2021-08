Zwei Verletzte nach Unfall bei Grundstücksausfahrt

Ein Verkehrsunfall in Breitenbach forderte am Mittwochabend zwei Verletzte. Ein Einheimischer (20) übersah bei einer Ausfahrt den Wagen einer 21-Jährigen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Verletzten mussten ins Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.